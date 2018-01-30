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Ярославцы, вернувшись из кругосветки: «Нас перестали удивлять райские пляжи»
30 января 2018
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Ярославцы Мила и Андрей Морозовы вернулись из кругосветного путешествия, ради которого они бросили обычную жизнь. Пара путешествовала 115 дней, четырежды пересекла экватор, побывала в 30 точках земного шара... и вернулась домой на месяц раньше, чем планировала.
— Еще на Бали мы почувствовали усталость и странное безразличие к новым городам и странам. Нас перестали удивлять живописные пляжи, стеклянные небоскребы, утопающие в мусоре улицы. Всё больше времени мы проводили в отеле, нехотя вылезая наружу, — пишет Андрей Морозов. — Но последней каплей (и сигналом Вселенной, одновременно) стала Индия...
Супруги не смогли заселиться ни одним способом в городе Калькутте, прилетев ночью, оказались у закрытых ворот. На этом и решили — хватит, пора домой. За всё время своей поездки Мила и Андрей потратили 12097 долларов или 681 тысячу рублей.
— Были расходы на подготовку к путешествию — визы, разные документы. Таким образом, день кругосветки в среднем обошелся в 150 долларов на двоих (8,4 тысячи рублей), — рассказывает Андрей. — Чем дольше мы путешествовали и чем скорее на первый план выходил вопрос личного комфорта, тем быстрее стало понятно, что бюджетные путешествия — это не про экономию на всем подряд. Не про ночевки в аэропорту и «Ролтон» на обед, лишь бы увидеть мир, а про умение получить максимум за минимальные деньги.
За время своего большого путешествия пара составила кучу «лайфхаков» и советов для путешественников: о них мы писали тут.
Фото: Morozov World / vk.com
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