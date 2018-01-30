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Хотел проскочить: озвучили подробности ДТП, в котором погибла воспитательница
29 января 2018
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В Ярославле завершилось расследование в отношении 59-летнего водителя, насмерть сбившего воспитательницу детского сада.
Трагедия произошла в октябре 2017 на проспекте Машиностроителей в Ярославле, 70-летняя женщина только ступила на пешеходный переход, как сильнейшим ударом её сбил с ног «Мицубиси». Женщина погибла, а авария вызвала большой резонанс: коллеги не верили, что она могла пойти на красный свет. Картину событий восстановили правоохранители.
— Игнорируя требования желтого мигающего сигнала светофора, предупреждающего о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе дома №52 по проспекту Машиностроителей, и необходимости снижения скорости в целях безопасного проезда пешеходного перехода, совершил наезд на 70-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть проспекта по указанному переходу, — рассказал заместитель прокурора Ярославской области Алексей Кукин.
Всё это время водитель находился на свободе, теперь ему необходимо явиться в Заволжский районный суд. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности — на таком наказании по 264 статье настаивает прокурор.
Фото: Mdou237.edu.yar.ru
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