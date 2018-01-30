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В трубах Рыбинска установят решётки-ловушки: страдать будут жители
30 января 2018
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В Рыбинске впервые начали устанавливать решётки-ловушки для мусора на канализационных трубах. Теперь весь смываемый крупный мусор будет оставаться на выпуске многоэтажных домов, а значит, частые засоры и их устранение будет ответственным делом самих людей.
— Ранее в центральную канализацию попадал весь бытовой мусор, который несознательные граждане бросают в унитазы и раковины. Это и куски тряпок, и пластиковые бутылки, и предметы гигиены, и даже куски валенок, — рассказал начальник аварийно-диспетчерской службы государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» Василий Иванов. — После установки решеток весь этот мусор будет оставаться на выпуске дома, и страдать от этого будут сами жильцы. Возможно, это подтолкнет их к более избирательному сбросу отходов в канализацию.
Таким образом планируют снизить нагрузку на городские очистные сооружения.
Ранее в канализацию рыбинских кафе и магазинов поставили жироуловители: для чего это нужно.
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Фото: Правительство ЯО
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