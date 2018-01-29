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Город

Попались даже красные: в Ярославле нарушает ПДД каждая вторая маршрутка

29 января 2018
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маршрутки, общественный транспорт, Ярославль

Городские власти вместе с ГИББД устроили бесконечные проверки ярославским перевозчикам. Сегодня правоохранители снова вышли в рейд по Дзержинскому району.

Остановили 15 маршруток, в 7 из которых нашли мелкие и не очень нарушения. Например, водителя одной из маршруток дважды за день оштрафовали за непристегнутый ремень, других ловили за разговорами по сотовому, неисправные фары и габариты, с отсутствующим страховым полисом и манёврами на дороге на красный сигнал светофора. Но в целом правоохранители отметили, что перевозчики стали вести себя лучше.

— Сравнивая количество обращений граждан за январь 2017 и 2018 года, можно увидеть положительную динамику: если в прошедшем году на 29 января было принято около 50 обращений, то в этом — 30, — рассказывает Андрей Черкашин, главный специалист управления транспорта департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля. — Чаще всего жители обращают внимание властей на несоблюдение графика и Правил дорожного движения.

Если частные перевозчики не будут соблюдать правила, их могут даже выгнать с маршрутов. Кстати, среди нарушителей попались и водители новеньких красных маршруток. Городские власти стали устраивать рейды всё чаще и неожиданнее, только в выходные проверка прошла по всему городу.

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Фото: Мэрия Ярославля, Мэрия Ярославля
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