В час пик на Московском проспекте вспыхнул внедорожник

Иномарка загорелась прямо во время движения

В вечерний час пик на Московском проспекте в Ярославле вспыхнул большой внедорожник «Ниссан». Огонь валил из-под капота иномарки, которая перекрыла движение в центральном ряду.

— После Московского вокзала пробка, горит машина. Пожарные приехали, — сообщила около 18:30 часов водитель Вера Соколова, проезжавшая мимо.

При этом мимо полыхавшей иномарки спокойно ехал общественный транспорт и другие автомобилисты — никто даже не остановился.

Автомобиль загорелся в среднем ряду

Этой ночью в центре города также выгорел дорогой «Порше».