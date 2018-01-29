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В час пик на Московском проспекте вспыхнул внедорожник
29 января 2018
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В вечерний час пик на Московском проспекте в Ярославле вспыхнул большой внедорожник «Ниссан». Огонь валил из-под капота иномарки, которая перекрыла движение в центральном ряду.
— После Московского вокзала пробка, горит машина. Пожарные приехали, — сообщила около 18:30 часов водитель Вера Соколова, проезжавшая мимо.
При этом мимо полыхавшей иномарки спокойно ехал общественный транспорт и другие автомобилисты — никто даже не остановился.
Этой ночью в центре города также выгорел дорогой «Порше».
Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com
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