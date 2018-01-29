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Отчим, избивший до состояния комы двухлетнюю малышку, лупил ребёнка уже много раз
29 января 2018
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Мужчину, которого подозревают в жестоком избиении двухлетней дочки, взяли под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователей — отправить 25-летнего жителя поселка Борисоглебский в следственный изолятор.
— Злоумышленника заключили под стражу до 28 марта, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
По версии следствия, молодой человек, оставшись дома наедине с дочкой своей сожительницы, избил ребёнка до состояния комы. Выяснилось, что он и раньше лупил девочку. В материалах дела значится, что он бил её руками и ремнём не менее 14 раз. При задержании он заявил следователям, что так он воспитывал малышку.
Фото: Александра Савельева
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