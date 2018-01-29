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На трассе столкнулись легковушка и автобус: водителя из машины доставали спасатели
29 января 2018
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Сегодня около часа дня возле поселка Новый Гаврилов-Ямского района столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль ВАЗ-2112. Легковушку сильно помяло и выбросило на обочину.
— Автобус не рейсовый, — уточнили в отделе пропаганды ГИБДД. — И в автобусе, и в легковом автомобиле ехали только водители.
В аварии пострадал водитель ВАЗа. Чтобы достать мужчину из машины, спасателям пришлось срезать дверь авто.
— Мужчину госпитализировали, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Еще одна страшная авария произошла утром в Ярославле. Возле Лесных полян столкнулись две иномарки: одна машина оказалась на крыше, вторую разорвало пополам.
Фото: МЧС
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