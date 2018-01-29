На трассе столкнулись легковушка и автобус: водителя из машины доставали спасатели

От удара машину выбросило в кювет

Сегодня около часа дня возле поселка Новый Гаврилов-Ямского района столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль ВАЗ-2112. Легковушку сильно помяло и выбросило на обочину.

— Автобус не рейсовый, — уточнили в отделе пропаганды ГИБДД. — И в автобусе, и в легковом автомобиле ехали только водители.

В аварии пострадал водитель ВАЗа. Чтобы достать мужчину из машины, спасателям пришлось срезать дверь авто.

— Мужчину госпитализировали, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Водителя пришлось деблокировать из машины

Еще одна страшная авария произошла утром в Ярославле. Возле Лесных полян столкнулись две иномарки: одна машина оказалась на крыше, вторую разорвало пополам.