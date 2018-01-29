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С проспекта-убийцы в Ярославле пришлось эвакуировать иномарку
29 января 2018
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Сегодня вечером с проспекта Авиаторов вылетевший на разделительную полосу «Шевроле-Спарк» пришлось эвакуировать с помощью спецтехники.
— Скорее всего, водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел с дороги, — рассказал участник группы «Дороги Ярославля» Максим Строганов.
У автомобиля повреждено правое переднее колесо. Машину достали из сугроба и увезли на эвакуаторе.
Сегодня утром на проспекте Авиаторов в сугробе застрял еще один автомобиль. Девушка на автомобиле автошколы пыталась выскочить через снежную насыпь на второстепенку.
Фото: Максим Строганов «Дороги Ярославля»/Facebook.com
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