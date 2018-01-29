С проспекта-убийцы в Ярославле пришлось эвакуировать иномарку

Машину пришлось увозить на эвакуаторе

Сегодня вечером с проспекта Авиаторов вылетевший на разделительную полосу «Шевроле-Спарк» пришлось эвакуировать с помощью спецтехники.

— Скорее всего, водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел с дороги, — рассказал участник группы «Дороги Ярославля» Максим Строганов.

У автомобиля повреждено правое переднее колесо. Машину достали из сугроба и увезли на эвакуаторе.

Сегодня утром на проспекте Авиаторов в сугробе застрял еще один автомобиль. Девушка на автомобиле автошколы пыталась выскочить через снежную насыпь на второстепенку.