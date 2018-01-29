Суд вынес приговор банде, делавшей закладки с героином по всему Ярославлю

Приговор услышали десять человек

Дзержинский суд Ярославля огласил приговор участникам группировки, распространявшей наркотики по всему Ярославлю. Десять человек от 25 до 44 лет, среди которых пятеро из Таджикистана, признаны виновными в покупке и распространении наркотиков.

По материалам следствия, с июля по октябрь 2015 года группировка, в которую входили подсудимые и еще несколько пока неустановленных человек, оборудовали тайники с героином в Дзержинском, Заволжском, Фрунзенском, Ленинском районах Ярославля и в городе Переславль-Залесский. За этим занятием их и задержали сотрудники наркоконтроля. Среди участников оказалась семейная пара из Ярославля, которых обвинили еще и в хранении наркотиков без цели сбыта.

— Учитывая то, что все участники группировки сознались и помогали следствию, и у восьми из них есть маленькие дети, суд назначил им от 4 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима, — рассказали в пресс-службе прокуратуры. — Одна из подсудимых получила 5 лет условного срока с испытательным сроком 4 года.

Еще одну банду из трех человек, приехавших в Ярославль распространять столичный героин, задержали в декабре прошлого года.