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Город

Суд вынес приговор банде, делавшей закладки с героином по всему Ярославлю

29 января 2018
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суд, наркоконтроль, Ярославль

Дзержинский суд Ярославля огласил приговор участникам группировки, распространявшей наркотики по всему Ярославлю. Десять человек от 25 до 44 лет, среди которых пятеро из Таджикистана, признаны виновными в покупке и распространении наркотиков.

По материалам следствия, с июля по октябрь 2015 года группировка, в которую входили подсудимые и еще несколько пока неустановленных человек, оборудовали тайники с героином в Дзержинском, Заволжском, Фрунзенском, Ленинском районах Ярославля и в городе Переславль-Залесский. За этим занятием их и задержали сотрудники наркоконтроля. Среди участников оказалась семейная пара из Ярославля, которых обвинили еще и в хранении наркотиков без цели сбыта.

 — Учитывая то, что все участники группировки сознались и помогали следствию, и у восьми из них есть маленькие дети, суд назначил им от 4 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима, — рассказали в пресс-службе прокуратуры. — Одна из подсудимых получила 5 лет условного срока с испытательным сроком 4 года.

Еще одну банду из трех человек, приехавших в Ярославль распространять столичный героин, задержали в декабре прошлого года.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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