×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Били стёкла ради забавы: ярославская полиция ищет автомобильных вандалов

29 января 2018
2 621 1
авто, машины, вандалы, Ярославль, автовандалы

И чем не угодила припаркованная машина? Трое явно нетрезвых мужчин прогуливались в ночь на 26 января по Липовой горе. Компания шла, запинаясь через каждый шаг и заботливо придерживая друг друга, чтобы не упасть. Во дворе одного из домов стояли припаркованные машины. Одна из них привлекла внимание мужчин. Тогда один из этой троицы подошёл и рукой разбил заднее стекло автомобиля. Вероятно, мужчина не знал, что всё это попало на камеру видеонаблюдения.

Мы спросили у полиции, обращался ли к ним с заявлением владелец авто.

— 26 января в ОМВД по Фрунзенскому району поступило заявление о том, что ночью во дворе дома неизвестный разбил стекло в машине «Тойота». В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Липовая гора Ярославль/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Жительницу Ярославля заставили отработать долги перед мамой

Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO
Погода
Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет

Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет
Погода
На Ярославль с двух сторон надвигается метель

На Ярославль с двух сторон надвигается метель
Бизнес
Как не вернуться из отпуска в никуда

Как не вернуться из отпуска в никуда
Погода
Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима

Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима

Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (23): Фильм замечательный. Очень... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (20): Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,00 56,79
EUR 69,10 69,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 30.01
USD 56,29 0,46
EUR 69,85 0,24
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.