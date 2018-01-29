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Били стёкла ради забавы: ярославская полиция ищет автомобильных вандалов
29 января 2018
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И чем не угодила припаркованная машина? Трое явно нетрезвых мужчин прогуливались в ночь на 26 января по Липовой горе. Компания шла, запинаясь через каждый шаг и заботливо придерживая друг друга, чтобы не упасть. Во дворе одного из домов стояли припаркованные машины. Одна из них привлекла внимание мужчин. Тогда один из этой троицы подошёл и рукой разбил заднее стекло автомобиля. Вероятно, мужчина не знал, что всё это попало на камеру видеонаблюдения.
Мы спросили у полиции, обращался ли к ним с заявлением владелец авто.
— 26 января в ОМВД по Фрунзенскому району поступило заявление о том, что ночью во дворе дома неизвестный разбил стекло в машине «Тойота». В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Липовая гора Ярославль/Vk.com
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