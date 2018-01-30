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Наши в Америке: педиатры здесь любят детей

30 января 2018
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Ярославль, Наши в Америке

В новой серии о настоящей жизни в Америке ярославцы расскажут о детских врачах — педиатрах. Семья экс-заммэра Ярославля Дмитрия Донскова улетела в Штаты, чтобы родить ребёнка. Из-за океана супруга политика в деталях рассказывает об обыденной жизни страны.

П. Педиатры

— В госпитале ребёнка при рождении осматривает неонатолог. Потом у ребёнка берутся первые анализы крови, проводится тест на слух и делается прививка от гепатита. При выписке педиатр ещё раз производит осмотр и уточняет, к какому педиатру будет ходить ребёнок. Американцы готовятся заранее — выбирают врача, к которому будет ходить ребёнок. Он может начать посещать ребенка ещё в роддоме, — рассказывает Юлия Донскова.

— Если педиатр ещё не выбран — предлагает ближайший к дому офис и даёт их контакты — к педиатру нужно записаться на приём самостоятельно в течение 48 часов после выписки из госпиталя. Удивило, что здесь много педиатров-мужчин — я за свою жизнь не встречала в России ни одного. Но больше всего удивило, как они искренне любят детей — как берут их, утешают, тетешкают. 

Особенности: запись к педиатру можно осуществить по телефону, на сайте в личном кабинете, или назначить у регистратора следующий визит.

Другая история оказалась с записью в госпиталь на УЗИ. Я решила «схалявить»: так как разговоры по телефону мне даются с большим трудом, чем личное общение — я решила заехать в госпиталь и записаться. Тем более, что по опыту записи по телефону к педиатру я уже знала, что мне будут задавать кучу вопросов. Но не тут-то было. Технологии «выталкивания» потребителей в удалённые каналы работают и в американской медицине: запись осуществляется только через кол-центр. Пришлось снова тренировать свои навыки «слушания».

Сколько это стоит?

Так как у нас не было страховки, все визиты к педиатру мы оплачивали сами:

  • осмотр неонатолога в госпитале — $150;
  • осмотры педиатра и сопровождение медсестры в госпитале — $450;
  • визит к педиатру в офис — $120;
  • прививки в два месяца — $40;
  • УЗИ — $175.

Прививки

 — Я задавала вопрос — много ли людей отказываются в Америке от прививок детям. Мне сказали, что по статистике таких около 1,5%. Также мне сказали, что многие педиатры просто отказываются принимать к себе на учёт детей, которых родители не прививают. Прививки считаются обязательным делом. В частную школу или детский сад, например, не возьмут без обязательных прививок. При этом прививочный план в разных странах разный. И нашей старшей дочери просто доделали часть недостающих прививок и сделали ревакцинацию. Как мне пояснила медсестра школы — во Флориде есть закон, в соответствии с которым дети должны быть привиты по какому-то минимуму прививок. В этом году в минимум входила также вакцина от птичьего гриппа. Информация по гриппу меняется каждый год.

Как отличается американский прививочный план от российского?

1. В роддоме сразу же делают прививку от гепатита В, в этом мы совпадаем.

2. Далее в России делают БЦЖ — вакцину от туберкулёза. В Америке её не делают, так как считают туберкулёз побеждённой, исчезнувшей болезнью. Как и в большинстве стран Западной Европы.

3. В два месяца нам сделали целый комплекс прививок: столбняк-дифтерия-коклюш, полиомиелит и гемофильные инфекции — это как в России. Плюс прививку от ротавирусных инфекций и пневмококковой инфекции. Есть ещё прививка от менингококковой инфекции. С ней, если честно, мы пока не разобрались. Она у них идёт как прививка «повышенного риска», мы пока не совсем поняли что это и как, и её необходимость.

4. Далее ревакцинации в 4,6,12 месяцев.

5. Также в 12 месяцев добавляются прививки корь-краснуха-паротит, как у нас, и ветрянка — такой, насколько я знаю, у нас не делают. По крайней мере у старшей нашей нет.

6. В 18 месяцев должна быть ревакцинация корь-краснуха-паротит и вакцинация от гепатита А. Эта прививка вызывает много споров и сомнений — в большинстве стран ей делают гораздо позже, лет в 12-14. Здесь её также можно отложить.

Анна Елкина
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Фото: Юлия Донскова
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