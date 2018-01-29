Жительницу Ярославля заставили отработать долги перед мамой

Женщину отправили на обязательные работы

К обязательным работам приговорил суд женщину, которая долгое время не платила алименты престарелой матери.

Ярославна должна была каждый месяц выплачивать матери по тысяче рублей, но этого не делала. Когда судебные приставы пришли к ней в квартиру, чтобы арестовать имущество в счёт погашения долга, то не смогли забрать ничего, кроме швейной машинки.

— Женщину привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Суд приговорил её к ста часам обязательных работ.

Если трудотерапия не подействует на женщину, то на неё заведут уголовное дело.

Бывает, у приставов можно лишиться и того, что в карманах — недавно зашедший к приставам на разговор мужчина вышел без телефона и часов.