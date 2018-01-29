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Судебные приставы назвали реальную цену клубу «Мёд»
29 января 2018
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В Ярославле выставили на продажу единственный и старейший в городе клуб «Мёд». Продают целиком готовый бизнес на сайте объявлений «Авито» за 250 миллионов рублей.
Однако всё имущество клуба находится под арестом судебных приставов, без участия которых продажа невозможна. Специалисты УФССП по Ярославской области назвали свою реальную цену развлекательному комплексу. Так, причальный понтон, на котором располагается комплекс оценили в 144,421 миллиона рублей, теплоход «Академик Вавилов», на котором располагается ресторан — 4,57 миллиона рублей и Дебаркадер описали на 38,651 миллиона рублей. Итого: 187,64 миллиона рублей за весь комплекс на воде.
— Общая сумма задолженности более 60 миллионов рублей. Физические лица и организации взяли многомиллионный кредит, а рассчитаться с ним не смогли. Суд постановил взыскать задолженность в солидарном порядке с граждан и организаций, взявших кредит, — рассказали в УФССП по Ярославской области. — Судебные приставы выявили объекты движимого и недвижимого имущества и наложили на них арест.
Как пояснили приставы, никаких препятствия для реализации арестованного имущества клуба и ресторана не имеется.
В Ярославской области это не единственный бизнес, выставленный на продажу: купить можно компанию от придорожного кафе до завода.
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Фото: Александра Савельева
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