Ярославские триатлонистки выиграли золото на чемпионате мира

Чемпионат по триатлону проходит в Румынии

Ярославские спортсменки Юлия Сурикова и Надежда Белкина завоевали золотые медали на чемпионате мира по зимнему триатлону, который проходит в Румынии.

Старты девушек в категориях «элита» и «до 23» завершились вчера. Спортсмены соревновались в беге, замнем маунтинбайке — гонках на горных велосипедах и лыжных гонках. Победительница чемпионата мира 2016 Юлия Суркова завоевала главный трофей соревнований этого года и стала двукратной чемпионкой.

— Я бежала в свою силу, всё было хорошо и дистанцию старалась пройти ровно, ведь именно в этом и заключается всё мастерство в триатлоне, — рассказала Юлия.

Надежда Белкина стала первой в категории «до 23».

Недавно этап Кубка мира по фристайлу выиграл ярославский спорсмен Максим Буров.