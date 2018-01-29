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Ярославские триатлонистки выиграли золото на чемпионате мира

29 января 2018
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спорт, триатлон, Ярославль

Ярославские спортсменки Юлия Сурикова и Надежда Белкина завоевали золотые медали на чемпионате мира по зимнему триатлону, который проходит в Румынии.

Старты девушек в категориях «элита» и «до 23» завершились вчера. Спортсмены соревновались в беге, замнем маунтинбайке — гонках на горных велосипедах и лыжных гонках. Победительница чемпионата мира 2016 Юлия Суркова завоевала главный трофей соревнований этого года и стала двукратной чемпионкой.

— Я бежала в свою силу, всё было хорошо и дистанцию старалась пройти ровно, ведь именно в этом и заключается всё мастерство в триатлоне, — рассказала Юлия.

Надежда Белкина стала первой в категории «до 23».

Недавно этап Кубка мира по фристайлу выиграл ярославский спорсмен Максим Буров.

Елена Вахрушева
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Фото: Мэрия Ярославля
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