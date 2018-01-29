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Город

Из-за страшного пожара беременная женщина и её семья остались на улице

29 января 2018
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дети, помощь, дом, Ярославль, пожар

Страшный пожар полностью уничтожил два жилых дома в посёлке Куйбышевский. Огонь распространился так быстро, что за десять минут оба деревянных дома превратились в пепел.

Из-за пожара, произошедшего 27 января, две семьи остались без крыши над головой.  Первая семья — это супруги пенсионеры. В момент пожара их не было дома. Сейчас они живут у своих детей. А вторая семья — папа, мама и маленькая дочка. Все их вещи сгорели в огне. Ярославцы бросили клич по соцсетям с просьбой помочь пострадавшим в пожаре. За два дня для молодой семьи собрали все необходимые вещи не только на зиму, но и на весну. Проблема в том, что сейчас им некуда идти. А мама вот-вот должна родить второго ребёнка.

— Маму и дочку поселили в реабилитационный центр, где могут находиться только женщины с детьми. А папа по-прежнему остаётся без крыши над головой. Ему обещали предоставить комнату в общежитии. Пока он ютится в маленькой квартирке у родственников. Свою семью ему просто некуда привести, — рассказывает соседка пострадавшей семьи Лариса.

76.ru будет следить за этой историей.

Анна Лурье
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Фото: Евгения Воробьёва/Vk.com
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