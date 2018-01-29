|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Из-за страшного пожара беременная женщина и её семья остались на улице
29 января 2018
1 808 1
Страшный пожар полностью уничтожил два жилых дома в посёлке Куйбышевский. Огонь распространился так быстро, что за десять минут оба деревянных дома превратились в пепел.
Из-за пожара, произошедшего 27 января, две семьи остались без крыши над головой. Первая семья — это супруги пенсионеры. В момент пожара их не было дома. Сейчас они живут у своих детей. А вторая семья — папа, мама и маленькая дочка. Все их вещи сгорели в огне. Ярославцы бросили клич по соцсетям с просьбой помочь пострадавшим в пожаре. За два дня для молодой семьи собрали все необходимые вещи не только на зиму, но и на весну. Проблема в том, что сейчас им некуда идти. А мама вот-вот должна родить второго ребёнка.
— Маму и дочку поселили в реабилитационный центр, где могут находиться только женщины с детьми. А папа по-прежнему остаётся без крыши над головой. Ему обещали предоставить комнату в общежитии. Пока он ютится в маленькой квартирке у родственников. Свою семью ему просто некуда привести, — рассказывает соседка пострадавшей семьи Лариса.
76.ru будет следить за этой историей.
Фото: Евгения Воробьёва/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров