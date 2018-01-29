«Души не чаял в дочке»: в Переславле вспоминают погибшего в автокатастрофе полицейского

Сергей обожал свою дочку. Он постоянно возил Дашу в интересные места

В Ярославской области вспоминают погибшего в автокатастрофе инспектора ГИБДД из переславского подразделения ДПС Сергея Ершова.

— В жизни Сеня был позитивным, общительным и отзывчивым человеком, — говорит друг погибшего полицейского Антон. — В любых жизненных ситуациях он всегда был готов помочь.

Родственники и друзья 34-летнего полицейского до сих пор не могут поверить, что о нём приходится говорить в прошедшем времени.

Жертв могло быть больше

Вчера ранним утром в машине Сергей ехал с двумя друзьями. В этой страшной аварии погиб сам Сергей и один из друзей.

— Это был наш друг, который работал в службе эвакуации. Если бы я был в этот день не в Ярославле, то, скорее всего, ехал бы тоже в этой машине, — рассказывает другой друг погибшего Михаил. — Третий наш друг — в больнице.

Машину буквально разорвало столбом на две части

Дочка осталась без папы

Вся компания в той или иной степени увлекалась автомобилями. Именно эти пристрастия молодых людей и послужили поводом для сплетен.

— Откуда у рядового гаишника «Мазда-6»? — задавались вопросом люди, узнавшие о ДТП.

Но оказалось, что в этом нет ничего удивительного.

— Хорошие машины — его страсть с детства, — уверяют коллеги погибшего. — Сергей был очень целеустремлённый и долго шёл к своей мечте.

Но больше автомобилей погибший полицейский любил свою дочку. Девочка недавно пошла в школу.

— Она была его основной целью в жизни. Он в ней души не чаял, — говорят друзья.

Друзья не верят, что о Сергее теперь приходится говорить в прошедшем времени

Отшучивался про подвиги

Некоторое время назад Сергей ездил на несколько месяцев в служебную командировку в Чечню. И даже отличился там. Официально пока не говорят, какой именно поступок совершил на службе парень. А сам Сергей был настолько скромным, что не рассказывал о своём подвиге, за который был отмечен руководством.

— Я всего лишь делал свою работу, — улыбался парень, когда его спрашивали об этом поступке.

Полицейский и его 32-летний друг погибли в автокатастрофе вчера ранним утром. Ещё один пассажир, который ехал на заднем сидении, получил тяжёлые травмы. «Мазда-6», на которой ехали друзья, врезалась в столб. Иномарку буквально разорвало в аварии на две части.

Редакция 76.ru приносит соболезнования родственникам и друзьям Сергея Ершова.

Прощание с Сергеем состоится 30 января в 8.30 в морге, 9.30 отпевание в Покровской церкви, поминки — в 14 часов.