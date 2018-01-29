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«Души не чаял в дочке»: в Переславле вспоминают погибшего в автокатастрофе полицейского
29 января 2018
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В Ярославской области вспоминают погибшего в автокатастрофе инспектора ГИБДД из переславского подразделения ДПС Сергея Ершова.
— В жизни Сеня был позитивным, общительным и отзывчивым человеком, — говорит друг погибшего полицейского Антон. — В любых жизненных ситуациях он всегда был готов помочь.
Родственники и друзья 34-летнего полицейского до сих пор не могут поверить, что о нём приходится говорить в прошедшем времени.
Жертв могло быть больше
Вчера ранним утром в машине Сергей ехал с двумя друзьями. В этой страшной аварии погиб сам Сергей и один из друзей.
— Это был наш друг, который работал в службе эвакуации. Если бы я был в этот день не в Ярославле, то, скорее всего, ехал бы тоже в этой машине, — рассказывает другой друг погибшего Михаил. — Третий наш друг — в больнице.
Дочка осталась без папы
Вся компания в той или иной степени увлекалась автомобилями. Именно эти пристрастия молодых людей и послужили поводом для сплетен.
— Откуда у рядового гаишника «Мазда-6»? — задавались вопросом люди, узнавшие о ДТП.
Но оказалось, что в этом нет ничего удивительного.
— Хорошие машины — его страсть с детства, — уверяют коллеги погибшего. — Сергей был очень целеустремлённый и долго шёл к своей мечте.
Но больше автомобилей погибший полицейский любил свою дочку. Девочка недавно пошла в школу.
— Она была его основной целью в жизни. Он в ней души не чаял, — говорят друзья.
Отшучивался про подвиги
Некоторое время назад Сергей ездил на несколько месяцев в служебную командировку в Чечню. И даже отличился там. Официально пока не говорят, какой именно поступок совершил на службе парень. А сам Сергей был настолько скромным, что не рассказывал о своём подвиге, за который был отмечен руководством.
— Я всего лишь делал свою работу, — улыбался парень, когда его спрашивали об этом поступке.
Полицейский и его 32-летний друг погибли в автокатастрофе вчера ранним утром. Ещё один пассажир, который ехал на заднем сидении, получил тяжёлые травмы. «Мазда-6», на которой ехали друзья, врезалась в столб. Иномарку буквально разорвало в аварии на две части.
Редакция 76.ru приносит соболезнования родственникам и друзьям Сергея Ершова.
Прощание с Сергеем состоится 30 января в 8.30 в морге, 9.30 отпевание в Покровской церкви, поминки — в 14 часов.
Фото: Сергей Ершов, Подслушано в Переславле/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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