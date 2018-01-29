От придорожного кафе до целого завода: какой готовый бизнес продают в Ярославле

В Ярославской области продаётся немало заводов

Стать бизнесменом в Ярославле проще, чем кажется. Придумывать собственную бизнес-идею вовсе не обязательно, ведь можно купить готовую. Вместе со зданием, оборудованием, ремонтом и даже персоналом. Мы полистали сайт объявлений и сделали подборку самых необычных бизнес-предложений в Ярославской области.

Придорожная пончиковая

Как мы уже писали, делать пончики нынче модно. Для тех, кто давно мечтал о собственном кафе, уже есть готовая идея — на трассе Москва — Ярославль продают целый придорожный комплекс — пончиковую, гостиницу и склад. Находится на 218 километре трассы М-8 в Ростовском районе у деревни Козлово.

Такое кафе продают в Ростовском районе

— Новое действующее заведение в режиме фастфуд и русской кухни ресторанного уровня, — рассказывают владельцы. — Работает первый год, полностью оборудовано — морозильные камеры, разделочные столы, полки, пончиковый аппарат, чебуречница, фритюрницы, печь, плиты. Приточно-вытяжная система вентиляции с нагревом воздуха. Система видеонаблюдения, Wi-Fi.

За 8 миллионов рублей можно купить готовый бизнес

Отдадут готовый бизнес за 8,15 миллиона рублей.

Студия звукозаписи

Возможно, вы всегда мечтали записывать музыку или создавать аудиоролики для радио. Самое время попробовать — в Ярославле продают студию звукозаписи с клиентской базой всего за 38 тысяч рублей. Правда, вся студия включает в себя оборудование без здания.

Бизнес можно начать с небольших вложений

— Данная студия является поддержкой творчества многих крутых исполнителей, в том числе и моего. В подарок подарю группу «ВКонтакте» и клиентскую базу, — рассказывает продавец Владислав.

Своя ферма

Если уж начинать, то начинать с размахом — в Ярославской области можно купить сразу два животноводческих комплекса. Один можно взять за 600 миллионов рублей в 15 километрах от Дзержинского района.

Купите ферму сразу с коровами!

— Предприятие действует и приносит прибыль, окупаемость около 5–6 лет, — сообщают в объявлении.

На заводе можно заниматься молочным производством, готовить сыр, разводить скот, выращивать капусту, морковь и картошку. Вместе с комплексом продают коров — голландских и ярославских.

Ферма в Курбе теперь тоже продаётся

Ещё одно предприятие продают дешевле — за 280 миллионов рублей можно купить завод «Курба». Он расположился в Ярославском районе. Но продают уже без коров.

— Производственные мощности предприятия включают в себя административные здания, производственные цеха свиноводческого комплекса — 14 корпусов на 12 тысяч голов, репродуктор на 1,5 тысячи голов свиноматок, животноводческий комплекс, два откормочника, двор беспривязного содержания, хладоубойный цех, силосные траншеи, гараж, автозаправку, — говорится в объявлении.

Отдают «Курбу», видимо, из-за долгов — на ферме случилось несколько скандалов с описью имущества.

Торговый центр

Хотите почувствовать себя королём коммерции? Купите торговый центр с арендаторами в центре Рыбинска. Находится он на улице Крестовой.

Иметь собственный торговый центр? Не так и сложно, были бы деньги

— Заполняемость арендаторами в среднем по году 70%, — рассказывает владелец.

Трёхэтажное здание он отдаёт за 54 миллиона рублей.

Деревообрабатывающее предприятие

Дерево нас окружает всюду — деревянная мебель, дома, стены и даже посуда. Значит, деревянный бизнес может стать вполне прибыльной идеей. Тем более если целый завод уже готов, осталось только купить.

Производить дерево - выгодно

— На данной линии оптимальная производительность — 50 кубических метров в смену готовой продукции, — рассказывает владелец. — Имеется база поставщиков сырья и потребителей готовой продукции. Продукция по цеху передвигается по рольгангам. На производстве полностью подобран штат специалистов.

Находится производственная линия на выезде из Ярославля у трассы М-8.