Ярославль стал первым в резерве тренировочных площадок для команд мирового футбольного чемпионата

При любом раскладе Ярославль не останется в стороне от событий чемпионата мира по футболу

В России составили список городов, у которых есть шанс стать тренировочной площадкой для команд-участниц чемпионата мира по футболу в 2018 году.

— Этот список ещё будет корректироваться, — рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. — Оценка площадок мундиаля будет проводиться весной, и велика вероятность, что некоторые из городов будут исключены. При этом Ярославский регион — первый в резервном списке площадок чемпионата. С учетом качественного развития спортивной инфраструктуры к этому событию, мы имеем все шансы принять в нём участие.

При любом раскладе в Ярославле во время чемпионата устроят большой футбольный праздник. В центре города поставят большой экран. На нём будут транслировать матчи чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в этом году.

Где поставят экран, пока не решили — выбирают место. Тем временем стадионы «Шинник» и «Славнефть» могут стать тренировочными полями для сборных чемпионата 2018 года. На стадионе «Шинник» также подготовят поле с современным покрытием и подогревом. Его реконструкция обошлась в 103 миллиона рублей. Еще 189 миллионов рублей потратят на реконструкцию стадиона «Славнефть».