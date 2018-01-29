Мама двух детей с приставами выбивает у бывшего мужа-бизнесмена алименты

Мама пытается доказать свою правоту

Почему-то люди, когда-то очень любившие друг друга, редко расстаются красиво. И даже наличие детей не сглаживает ситуацию. Дети почти всегда остаются с мамой, а папа продолжает общаться с ними, видится с ними, и платит алименты. Но это в самом удачном случае. Бывает, что мама отдувается ещё и за папу: воспитывает детей, кормит их, одевает, собирает в школу, а от папы пытается добиться алиментов. И часто — через суд.

Красиво начиналась история любви у Татьяны и Николая (имена героев изменены). Молодые люди познакомились, быстро влюбились и поженились. В 2004 году у пары родился первый сын, в 2009 — второй. И тут отношения не заладились. Супруги решили: скандалить надоело, надо разводиться. И тут-то начался весь сыр-бор: из-за имущества, из-за денег и из-за детей. Кто прав, кто виноват, пытался понять и корреспондент 76.ru, выслушав обе стороны этого конфликта.

Не вспоминал о детях, пока я не вышла замуж

— Первые два года мой бывший муж не интересовался детьми абсолютно. Заинтересовался только тогда, когда узнал, что я снова вышла замуж за гражданина Швейцарии. При этом он даже не связывался со мной, а сразу же обратился в суд и заявил, что я препятствую его общению с детьми. Запрещал детям выезжать за границу, а ещё требовал установить порядок общения с детьми. Из-за того, что начались судебные разбирательства, он стал гасить задолженность по алиментам, — рассказывает Татьяна.

В итоге мужчина добился своего. Суд удовлетворил его требования. Николай получил право на одной неделе забирать детей с утра и возвращать их вечером, а на следующей неделе забирать на все выходные.

— Он сам добивался этого, сам требовал, и ни разу ещё он этого не выполнил. Детей он забирает крайне редко, — уверяет Татьяна.

Делёжка имущества

Во время всей этой истории бывшие супруги не могли разобраться и с имуществом. В браке они купили трёхкомнатную квартиру, которая была поделена на три доли: мужу, жене и детям. После развода мужчина стал требовать (и, может быть, справедливо) свою долю.

— Но делал он это отвратительными способами. Он просил 1 миллион 150 тысяч рублей за комнату в 10 метров. И говорил, что если я не выплачу эти деньги, он продаст эту комнату лицам кавказской национальности. В итоге я собрала деньги и выкупила эту комнату, — рассказывает Татьяна.

Полмиллиона за 7 лет

Алименты бывший муж по-прежнему не платил. Тогда Татьяна решила: всё, хватит. И пошла в суд. По словам женщины, с 2010 года накопилось 480 тысяч рублей. Приставы направили Николаю извещение. Однако, когда мужчина пришёл к приставам и принёс декларацию о доходах и налогах, оказалось, что в год он получает в среднем 30 тысяч рублей. Платить ему особо не с чего. Получается, в месяц он может перечислять около 800 рублей на двоих детей.

— Это при том, что он крупный бизнесмен, у него в собственности две машины и он сейчас строит дом, — возмущается Татьяна.

Я поступил, как джентльмен

А что говорит сам отец детей?

— Татьяна прекрасная девушка, я к ней прекрасно отношусь. Но, к сожалению, поступает она очень плохо. Когда мы разводились, она просила меня оставить ей квартиру, машину, просила денег, потому что надо было содержать детей. Она не стала подавать на алименты, я сначала просто перечислял ей деньги на карту. Потом делал банковские переводы через расчётный счёт. Я ей всё перечислил. А она сейчас заявляет, что никаких денег она не видела. Сейчас страдают дети, а она этого не понимает. При разводе я поступил, как джентльмен, — заявляет Николай. — Ещё ничего не доказано, дело не завершено. Поэтому обвинять меня, я считаю, бессмысленно.

Мы запросили информацию о должнике у судебных приставов по Ярославской области. И вот, что нам ответили.



— Мужчина никогда не скрывался от нас, алименты он выплачивает. Не каждый месяц. Бывает, что он не платит. Но потом перечисляет по 10, 20, 30 тысяч. С 2010 года у него накопился долг в размере 380 тысяч рублей. Эту сумму высчитали исходя из среднероссийского заработка. Он предоставил документы о зарплате. Мужчина является индивидуальным предпринимателем, доход у него нестабильный. Исходя из этого мы сделаем перерасчёт, и сумма долга будет уменьшена, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Как решить вопрос с алиментами после развода?

— Лучше всего все вопросы решать через суд. Тогда женщина будет стабильно каждый месяц получать фиксированную сумму. Если у неё есть какие-то подозрения, что мужчина скрывает свой реальный заработок, лучше обратиться в налоговую службу. Они уже проведут свою проверку. Для мужчины тоже будет лучше, если денежный вопрос будет решён в судебном порядке. Если же он договаривается с бывшей супругой на словах, в таком случае лучше подстраховаться распиской, что эти деньги она действительно взяла на содержание детей, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.