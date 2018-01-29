Невежливый манёвр: машина автошколы увязла в сугробе на крупном проспекте

Водитель сам застрял из-за своего манёвра

Невежливый манёвр легковушки вывел из себя ярославских водителей на проспекте Авиаторов этим утром. Дерзким водителем оказалась девушка из машины автошколы, застрявшая на обочине магистрали.

— Машина метнулась в накатанный проём, через который умники пробираются на грунтовую второстепенку, чтобы не ждать в пробке. Только с выпавшим объёмом снега проём не для таких машин стал, — рассказывает стоявший следом в пробке водитель Сергей Какурин.

Вызволять хитрого водителя приезжал ещё один автомобиль, потому что выбраться самостоятельно из собственной ловушки девушка не смогла.

Снегом засыпало этим утром весь Ярославль — машины заносит, с места автомобилисты трогаются с пробуксовкой. Поэтому коммунальщики просят автолюбителей пересесть на трамваи.