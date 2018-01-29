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Город

Ночью в центре Ярославля выгорел дорогой Porsche Cayenne

29 января 2018
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МЧС, Ярославль, пожар

Сегодня ночью во дворе дома 38 на Салтыкова-Щедрина загорелся «Порше-Кайен».

 

Сообщение об этом поступило в дежурную часть МЧС в 1:34.

Иномарку тушили два пожарных автомобиля и шесть спасателей. За 30 минут пожар полностью потушили, но машина сгорела.

— В результате пожара уничтожен автомобиль на площади три квадратных метра, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Специалисты устанавливают причину возгорания.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Артём Кудрявцев
Видео: Артём Кудрявцев
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