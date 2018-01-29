Рыбинцы выстроились в огромное сердце посреди катка

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Сердечный флешмоб устроили жители Рыбинска на катке.
В выходные на катке возле торгового центра «Виконда» прошла «Студенческая вечеринка». Под конец праздника участники выстроились на катке в виде большого разноцветного сердца и светили в ночное небо фонариками.
— Живое и яркое сердце катка выстроили вместе более 150 человек, — рассказали организаторы.
Из центра сердца запустили красивый фейерверк.
Фото: Кирилл Литвинюк
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