Рыбинцы выстроились в огромное сердце посреди катка

150 человек выстроились в виде сердца

Сердечный флешмоб устроили жители Рыбинска на катке.

В выходные на катке возле торгового центра «Виконда» прошла «Студенческая вечеринка». Под конец праздника участники выстроились на катке в виде большого разноцветного сердца и светили в ночное небо фонариками.

— Живое и яркое сердце катка выстроили вместе более 150 человек, — рассказали организаторы.

Из центра сердца запустили красивый фейерверк.