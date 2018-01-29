Познакомились, чтобы угнать авто: ярославцы обманули нового приятеля

Ярославцы угнали машину, чтобы покататься

Как всё-таки мужчины легко заводят знакомства.

Житель Фрунзенского района зашёл в магазин. Там с ним познакомился 26-летний ярославец и предложил новому знакомому выпить. Мужчина решил не отказываться. Спустя какое-то время к ним присоединился ещё один товарищ. Во время беседы мужчина рассказал новым знакомым о том, что недалеко у него стоит «девятка». Те решили воспользоваться тем, что мужчина уже захмелел, и угнали его автомобиль. Они разбили стекло в машине и уехали на ней кататься. Вдоволь накатавшись, они бросили машину на улице Мельничной.

— Сотрудники уголовного розыска задержали двух жителей Ярославля. В отношении них возбуждено уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что ярославец угнал машину и попал в два ДТП.