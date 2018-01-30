Угадай цитату по кадру: проходим тест на знание крылатых фраз из комедий Гайдая

Сегодня классику советского кино Леониду Гайдаю исполнилось бы 95 лет. Для россиян нет фильмов более популярных и узнаваемых, чем его комедии. Фразы из этих картин разошлись на цитаты, кадры со съёмочных площадок, где царил гений великого кинорежиссёра, без труда опознают даже люди, далёкие от кинематографа. Несколько труднее правильно соотнести два культурных артефакта: известную киносцену и озвучивающую её крылатую фразу.

В честь юбилея легендарного советского режиссёра мы предлагаем вам пройти тест на знание его фильмов. Каждый вопрос содержит кадр из гайдаевской киноленты, которому соответствует одна из четырёх цитат. Вам нужно выбрать правильную.