«Вы нам мешаете»: чиновники попросили автомобилистов пересесть на трамвай

Чиновники просят автомобилистов отогнать машины на стоянки, а на работу поехать на общественном транспорте

Специалисты мэрии Ярославля просят горожан сегодня поехать на работу на общественном транспорте.

— Это связано с тем, что припаркованные автомобили мешают уборке улично-дорожной сети, — пояснили городские власти. — Лучше всего машины поставить на парковке, чтобы они не мешали управляющим компаниям чистить дворы.

Со вчерашнего дня коммунальщики работают в усиленном режиме. Они стараются справиться с последствиями снегопада. Чиновники, чтобы поддержать дворников, поят их во время работы горячим чаем.