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«Вы нам мешаете»: чиновники попросили автомобилистов пересесть на трамвай
29 января 2018
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Специалисты мэрии Ярославля просят горожан сегодня поехать на работу на общественном транспорте.
— Это связано с тем, что припаркованные автомобили мешают уборке улично-дорожной сети, — пояснили городские власти. — Лучше всего машины поставить на парковке, чтобы они не мешали управляющим компаниям чистить дворы.
Со вчерашнего дня коммунальщики работают в усиленном режиме. Они стараются справиться с последствиями снегопада. Чиновники, чтобы поддержать дворников, поят их во время работы горячим чаем.
Фото: Александра Савельева
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