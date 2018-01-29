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Город

В Ярославле почтили память погибших во время блокады ленинградцев

29 января 2018
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ВОВ, блокада, Ярославль, Ленинград

Вчера в Ярославле на воинском мемориальном кладбище прошел торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Возложить цветы к мемориалу пришли чиновники, депутаты и школьники.

— 27 января 1944 года завершилась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 872 дня, — сказал на митинге председатель муниципалитета Артур Ефремов. — В этих событиях Ярославль не остался в стороне и принял в то время почти треть эвакуированных ленинградцев. Сегодня очевидцы тех событий, дети, которых эвакуировали в наш регион, сохраняют память и передают ее нашему молодому поколению.

Члены общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» говорят, по разным подсчетам за время блокады города на Неве погибло от 600 тысяч до полутора миллионов людей.

— В блокадном Ленинграде люди погибали от голода, холода, болезней и бомбежек, — напомнила заместитель председателя общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Инна Колеко. — Для нас этот день — как 9 Мая — праздник со слезами на глазах.

Во время митинга почтили память погибших в те годы ленинградцев минутой молчания.

Михаил Контуев
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Фото: мэрия Ярославля
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