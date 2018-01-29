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Город

Чиновники напоили замёрзших дворников, чистящих дворы от снега, горячим чаем

28 января 2018
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ЖКХ, снегопад, Ярославль

Сегодня в Ярославле люди много жаловались на то, что дороги плохо очищены от снега. В частности, в социальных сетях писали, что снег плохо убран во дворах в Брагино.

— Если на основных дорогах относительно неплохо, то во дворах снега очень много, — возмущался Олег Романов. — Я машину у дома парковал минут 20, не мог заехать. Хорошо, что вожу с собой лопату.

Городские власти, в свою очередь, доложили, что сегодня, когда стало понятно, что снегопад усиливается, привлекли дополнительные силы подрядчиков. Уборке снега во дворах также уделяли особое внимание.

Например, в Дзержинском районе рано утром на работу вышли специалисты 22 управляющих компаний. Согласно нормативам, выходы из подъездов должны быть полностью очищены от снега, а тротуары — до асфальтового покрытия.

— Мы знаем, что во время снегопадов от труда рабочих, занимающихся уборкой, зависит очень многое, ведь именно они обеспечивают нормальное функционирование районов города, — сказала глава района Екатерина Мусинова. — Во дворах работали более 300 дворников и десятки тракторов. Привлекали и дополнительную технику. Чтобы поддержать людей, сегодня вечером мы выехали на место работ и предлагаем всем рабочим горячий и сладкий чай.

За прошедшую неделю с территории города было вывезено 18363 кубометров снега.

В мэрии также сообщили, что основные силы во дворах сосредоточены на уборке от снега и наледи. В работе дворники используют реагенты и посыпают дорожки.

Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев
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