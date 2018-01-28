Ярославль и четыре района области подтопит из-за сброса воды в Волгу

Этой зимой Волга уже несколько раз выходила из берегов

В Ярославском региональном управлении МЧС рассказали, что завтра ожидается увеличение воды в Волге вниз по течению после Рыбинской ГЭС. Это произойдёт из-за возобновления сброса воды через гидроэлектростанцию.

— Это может привести к разрушению ледостава, образованию заторных явлений на реке, подтоплению прибрежных территорий Ярославля и Рыбинска, а также других населённых пунктов в Ярославском, Рыбинском, Тутаевском и Некрасовском районах, — уточнили в МЧС.

Правда, в министерстве подчеркнули, что не должно затопить дороги и жилые кварталы. Тем не менее спасатели просят в эти дни людей не выходить на лёд. Это может быть опасным.