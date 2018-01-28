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«Забастовка избирателей»: фоторепортаж с митинга оппозиции
28 января 2018
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Сегодня в Ярославле прошла акция сторонников Алексея Навального «Забастовка избирателей». На площадь Мира пришло около трехсот человек. Митинг решили провести после того, как Центризбирком не допустил Навального до выборов.
Смотрите трансляцию акции.
Фото: Елена Вахрушева
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