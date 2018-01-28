«Забастовка избирателей»: фоторепортаж с митинга оппозиции

На площади Мира собрались сторонники Навального

Сегодня в Ярославле прошла акция сторонников Алексея Навального «Забастовка избирателей». На площадь Мира пришло около трехсот человек. Митинг решили провести после того, как Центризбирком не допустил Навального до выборов.

Смотрите трансляцию акции.

На входе в парк всех досматривала полиция

За порядком на митинге наблюдали не только полицейские, но и глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.

К двум часам на площади собралось около трехсот человек.

Первой на акции выступила глава ярославского штаба сторонников Навального Елена Лекиашвили

Всем желающим раздали красные шарики

Выступали с небольшой сцены, которую установили в самом центре парка

— За-ба-стов-ка! — скандирували собравшиеся.

К концу митинга люди стали замерзать.