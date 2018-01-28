В Ярославле тушить пожар в «Ринг премьер отеле» выехали более десяти бригад МЧС

На сообщение о пожаре в отеле выехали спасатели из нескольких частей

Сегодня в Ярославле произошёл пожар в «Ринг премьер отеле», который находится на улице Свободы. Сотрудники кафе, которое находится в здании гостиницы, где и вспыхнуло пламя, вызвали МЧС. Тут же из нескольких частей к отелю выехали спасатели. Всего более десяти бригад. Всё же горит гостиница.

— На месте выяснилось, что пожар был совсем незначительный, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Там горел утеплитель. Всего выгорело около четырёх квадратных метров.

Пожар был настолько незначительным, что постояльцы гостиницы, у которых с ресторанчиком, где горел утеплитель, даже вход через разные двери, узнали лишь когда увидели кучу пожарной техники.

Более серьёзные пожары произошли накануне ночью в частных домах в Ярославле, Рыбинске и Первомайском районе.