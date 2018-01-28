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В Ярославле тушить пожар в «Ринг премьер отеле» выехали более десяти бригад МЧС
28 января 2018
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Сегодня в Ярославле произошёл пожар в «Ринг премьер отеле», который находится на улице Свободы. Сотрудники кафе, которое находится в здании гостиницы, где и вспыхнуло пламя, вызвали МЧС. Тут же из нескольких частей к отелю выехали спасатели. Всего более десяти бригад. Всё же горит гостиница.
— На месте выяснилось, что пожар был совсем незначительный, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Там горел утеплитель. Всего выгорело около четырёх квадратных метров.
Пожар был настолько незначительным, что постояльцы гостиницы, у которых с ресторанчиком, где горел утеплитель, даже вход через разные двери, узнали лишь когда увидели кучу пожарной техники.
Более серьёзные пожары произошли накануне ночью в частных домах в Ярославле, Рыбинске и Первомайском районе.
Фото: Подслушано у водителей | Ярославль/Vk.com
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