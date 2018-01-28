×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Раскаяние автоледи: ярославна угодила под большегруз, зачитавшись сообщениями в соцсетях

28 января 2018
8 479 19
ДТП, происшествия, авария, Ярославль

Ближайшие полгода ярославне Ольге Андреевой предстоит провести лежа на кровати. Она попала в ДТП и чудом осталась жива.

— Я временно являюсь недвижимой железной дамой, — говорит девушка. — Процесс восстановления займет примерно полгода. Труд, боль и преодоление себя ждут меня в этот период.

В больницу Ольга угодила после аварии. Сейчас она вспоминает тот ужасный момент, понимает, что в ДТП виновата сама и очень раскаивается.

— Я ехала в машине одна, — вспоминает она тот самый момент. — Было скользко, но я не обращала на это внимания, так как мне надо ответить на сообщения в соцсетях. В какой-то момент поняла, что машина меня не слушается, и меня выбрасывает на встречку. Прямо в лоб с грузовику «Вольво».

Девушку, засмотревшуюся в гаджет, спасла быстрая реакция водителя большегруза. Водитель «Вольво» постарался увернуться и тоже вырулил на полосу встречного движения — туда, где по правилам должна была ехать Ольга. Благо, что машин на трассе больше не было.

— Удар все же состоялся, но не лобовой, и меня отбросило на железное ограждение, где произошел ещё один удар, — рассказывает водитель легковушки. — В общем, потом двое суток я почти ничего не помню, ну так отрывками.

Первым делом после того как девушка пришла в сознание, она полезла в социальные сети, чтобы поделиться своей историей. Она призывает своих друзей делиться этой историей, чтобы уберечь других людей от подобных ситуаций.

— Уберите телефон и не смейте брать его в руки пока вы в движении, — поучает попавшая в ДТП автоледи. — Кто бы ни писал и ни звонил, ответите, когда не будет опасности для жизни.

Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства другого ДТП, в котором погибли полицейский и его друг. Ещё один человек пострадал. Машину буквально разорвало столбом на две части.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Ольга Андреева/Facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: На митинг с бульбулятором: на акции сторонников Навального задержали двух человек

Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO
Погода
Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет

Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет
Погода
На Ярославль с двух сторон надвигается метель

На Ярославль с двух сторон надвигается метель
Бизнес
Как не вернуться из отпуска в никуда

Как не вернуться из отпуска в никуда
Погода
Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима

Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима

Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (21): Фильм замечательный. Очень... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (20): Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 55,80 56,75
EUR 69,40 70,39
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 27.01
USD 55,83 -0,10
EUR 69,61 0,15
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.