Раскаяние автоледи: ярославна угодила под большегруз, зачитавшись сообщениями в соцсетях

После ДТП Ольга пришла в сознание через два дня в больнице

Ближайшие полгода ярославне Ольге Андреевой предстоит провести лежа на кровати. Она попала в ДТП и чудом осталась жива.

— Я временно являюсь недвижимой железной дамой, — говорит девушка. — Процесс восстановления займет примерно полгода. Труд, боль и преодоление себя ждут меня в этот период.

В больницу Ольга угодила после аварии. Сейчас она вспоминает тот ужасный момент, понимает, что в ДТП виновата сама и очень раскаивается.

— Я ехала в машине одна, — вспоминает она тот самый момент. — Было скользко, но я не обращала на это внимания, так как мне надо ответить на сообщения в соцсетях. В какой-то момент поняла, что машина меня не слушается, и меня выбрасывает на встречку. Прямо в лоб с грузовику «Вольво».

Девушку, засмотревшуюся в гаджет, спасла быстрая реакция водителя большегруза. Водитель «Вольво» постарался увернуться и тоже вырулил на полосу встречного движения — туда, где по правилам должна была ехать Ольга. Благо, что машин на трассе больше не было.

Девушка лежит в больнице имени Соловьёва

— Удар все же состоялся, но не лобовой, и меня отбросило на железное ограждение, где произошел ещё один удар, — рассказывает водитель легковушки. — В общем, потом двое суток я почти ничего не помню, ну так отрывками.

Первым делом после того как девушка пришла в сознание, она полезла в социальные сети, чтобы поделиться своей историей. Она призывает своих друзей делиться этой историей, чтобы уберечь других людей от подобных ситуаций.

— Уберите телефон и не смейте брать его в руки пока вы в движении, — поучает попавшая в ДТП автоледи. — Кто бы ни писал и ни звонил, ответите, когда не будет опасности для жизни.

Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства другого ДТП, в котором погибли полицейский и его друг. Ещё один человек пострадал. Машину буквально разорвало столбом на две части.