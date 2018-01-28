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На митинг с бульбулятором: на акции сторонников Навального задержали двух человек
28 января 2018
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Сегодня в Ярославле прошла акция «Забастовка избирателей» сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. На площади Мира собралось около трёхсот человек.
—За-ба-стов-ка! — скандировала толпа.
Собравшиеся пришли на площадь, заявив, что их конституционное право нарушено. Они недовольны тем, что Алексей Навальный не смог стать кандидатом в президенты России.
— Часто слышу, что если что-то не нравится, я должна уехать. Но я не хочу уезжать. Я хочу жить в своей стране. Мы требуем перемен! — на такой ноте закончила митинг волонтер.
Во время митинга задержали двух людей. Очевидцы говорят, что 15-летнего подростка взяли после того, как он сунул оппозиционную листовку полицейскому. А второй парень пытался пройти в парк, где проходила акция, с самодельным курительным бульбулятором.
Подробнее о происходящем на акции можно прочитать в нашей онлайн-трансляции. Там же — посмотреть фото.
Фото: Анна Ёлкина, Ольга Прохорова, Ольга Прохорова.
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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