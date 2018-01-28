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Полицейский с другом погибли в страшной аварии в Ярославской области
28 января 2018
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Сегодня около пяти часов утра в Переславле-Залесском на улице Кардовского произошла страшная авария. В столб на полном ходу врезалась «Мазда 6», мчавшаяся в сторону Москвы. Иномарку столбом буквально порвало на две части.
За рулем сидел 34-летний инспектор ГИБДД из местной роты ДПС. Он и его 32-летний друг, который сидел на переднем пассажирском сидении, умерли на месте. Ещё один 31-летний парень, который ехал сзади, выжил. За его жизнь сейчас борются врачи.
— Водитель не справился с управлением, и машину занесло, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области.
— Сидевший за рулём сотрудник полиции был трезв, — добавили в следственном комитете.
Сейчас специалисты следственного комитета начали проводить доследственную проверку. Им предстоит выяснить все детали этой аварии.
Ещё в Ярославской области следователи возбудили уголовное дело по вопиющему случаю, произошедшему в Борисоглебе. Там отчим жестоко избил двухлетнюю малышку. Девочка в коме, за её жизнь борются врачи.
Фото: Подслушано в Переславле/Vk.com
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