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«Я так воспитывал ребёнка»: отчим зверски избил двухлетнюю малышку, пока никто не видел
28 января 2018
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Задержанный по подозрению в избиении двухлетней малышки мужчина рассказал, что бил девочку в воспитательных целях.
— Мужчина пояснил, что таким образом воспитывал ребёнка, — рассказали сотрудники следственного комитета. — Вчера мама девочки ушла на работу и оставила дома сожителя с ребёнком вдвоём.
На теле малышки практически нет живого места: изверг лупил ребёнка по голове, ручкам и ножкам. За жизнь девочки сейчас борются врачи. Ребёнок впал в кому. Следователи возбудили уголовное дело. Они также проверят, как мама девочки и органы опеки не уследили за ребёнком.
Фото: Александра Савельева
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