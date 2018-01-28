«Я так воспитывал ребёнка»: отчим зверски избил двухлетнюю малышку, пока никто не видел

25-летний отчим рассказал, что избивал ребёнка в целях воспитания

Задержанный по подозрению в избиении двухлетней малышки мужчина рассказал, что бил девочку в воспитательных целях.

— Мужчина пояснил, что таким образом воспитывал ребёнка, — рассказали сотрудники следственного комитета. — Вчера мама девочки ушла на работу и оставила дома сожителя с ребёнком вдвоём.

На теле малышки практически нет живого места: изверг лупил ребёнка по голове, ручкам и ножкам. За жизнь девочки сейчас борются врачи. Ребёнок впал в кому. Следователи возбудили уголовное дело. Они также проверят, как мама девочки и органы опеки не уследили за ребёнком.