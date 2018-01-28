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Отчим жестоко избил двухлетнюю девочку: малышка впала в кому
28 января 2018
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Вчера вечером в Борисоглебе в больницу привезли двухлетнюю малышку, на которой почти не было живого места. Двухлетнюю девочку сильно избили. Травы были по всему телу: на голове, ручках и ножках. Ребёнок впал в кому. Девочку тем же вечером санавиацией перевезли в ярославскую больницу.
— По подозрению в совершении преступления задержан безработный 25-летний сожитель матери потерпевшей, — рассказали в следственном комитете. — Мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Изверг лупил ребёнка, когда мама девочки ушла из дома. Он рассказал следователям о своих методах воспитания.
Сотрудники управления возбудили уголовное дело и сейчас проводят следственные действия. В ходе расследования они проверят не только, как мама малышки могла допустить такую халатность, но и органы опеки. Ведь местные говорят, что семья эта неблагополучная.
А полицейские продолжают искать 13-летнего Егора Колесника, который три дня назад ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Правоохранители распространили приметы мальчика.
Фото: Михаил Контуев
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