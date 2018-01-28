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Три дня неизвестности: в Ярославле пропал 13-летний мальчик
28 января 2018
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В Ярославле третий день ищут 13-летнего мальчика, который не вернулся домой. Егор Колесник пропал 26 января. Ушёл из дома, и больше его никто не видел.
Приметы Егора: рост — 167 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы тёмно-русые с удлинённой чёлкой. Был одет в серо-синие брюки, серый пуховик и серые ботинки.
— Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба позвонить по телефонам: 02 или 30-02-02, — просят в ярославской полиции.
Фото: УМВД по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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