Три дня неизвестности: в Ярославле пропал 13-летний мальчик

Егора Колесника ищут третий день

В Ярославле третий день ищут 13-летнего мальчика, который не вернулся домой. Егор Колесник пропал 26 января. Ушёл из дома, и больше его никто не видел.

Приметы Егора: рост — 167 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы тёмно-русые с удлинённой чёлкой. Был одет в серо-синие брюки, серый пуховик и серые ботинки.

— Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба позвонить по телефонам: 02 или 30-02-02, — просят в ярославской полиции.