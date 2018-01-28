В Ярославле столкнулись два «Рено»: есть пострадавшие

Авария произошла ранним утром

Сегодня в пять утра в Ярославле произошла авария. На улице Свердлова у дома №7 дорогу не поделили два автомобиля «Рено Логан».

На место ДТП выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой. Помощь медиков понадобилась.

— Пострадали два человека, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области.