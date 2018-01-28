В Ярославле столкнулись два «Рено»: есть пострадавшие

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Сегодня в пять утра в Ярославле произошла авария. На улице Свердлова у дома №7 дорогу не поделили два автомобиля «Рено Логан».
На место ДТП выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой. Помощь медиков понадобилась.
— Пострадали два человека, — рассказали в главном управлении МЧС по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС по Ярослаской области
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