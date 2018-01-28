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Спортсмена из Ярославской области не допустили на Олимпиаду
28 января 2018
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На Олимпиаду в корейский Пхёнчхан не поедет шорт-трекист из Рыбинска Артём Козлов. Спортсмена не допустили до Игр.
— Артём Козлов не попал в список приглашённых на соревнование спортсменов, — уточнили в департаменте по физической культуре и спорту Ярославской области.
На днях стало известно, кто из хоккеистов поедет в Пхёнчхан вместе с российской национальной сборной. В команде есть игроки «Локомотива» и воспитанники ярославского хоккея.
Фото: Первый ярославский телеканал
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