Ярославцы устроили флешмоб «Где остановка?»

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Флешмоб устроили участники группы «Дороги Ярославля» в социальной сети «Фейсбук». Жители города выкладывают фотографии пустырей, на которых недавно стояли остановки.
Фотографию с Нижнего поселка выложил Иван Сироткин.
— Где остановка? — написал Иван.
Как уверяют местные жители, снесли ее около месяца назад. Теперь о том, что она когда-то была, напоминает только столб с прикрепленным к нему расписанием автобусов. Нет ничего, где можно было бы укрыться от снега, да и место остановочного комплекса превратилось в большой сугроб.
— Это квест такой в Ярославле: найди остановку общественного транспорта, — написала Юлия Прохорова.
Следом за Иваном и другие ярославцы начали выкладывать снимки с подписью «Где остановка?». Появился снимок с остановки «Красный маяк», причем, если в сторону Брагино остановки совсем нет, то на противоположной стороне от нее остались только стенки без крыши. Пожаловались и на снесенный остановочный комплекс на Среднем поселке, на Мостотряде, а на улице Закгейма, как сообщают ярославцы, пропала и остановка, и знак.
Остановки в Ярославле меняют по решению мэра. Вот только старые павильоны сняли и увезли, а несколько десятков новых так и не поставили до зимы. Сроки установки несколько раз переносили.
В мэрии уверяют, что новые остановки поставят в феврале.
Фото: иван Сироткин «Дороги Ярославля»/facebook.com, Иван Сироткин «Дороги Ярославля»/facebook.com
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