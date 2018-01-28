Ярославцы устроили флешмоб «Где остановка?»

Флешмоб устроили участники группы «Дороги Ярославля» в социальной сети «Фейсбук». Жители города выкладывают фотографии пустырей, на которых недавно стояли остановки.

Фотографию с Нижнего поселка выложил Иван Сироткин.

— Где остановка? — написал Иван.

Как уверяют местные жители, снесли ее около месяца назад. Теперь о том, что она когда-то была, напоминает только столб с прикрепленным к нему расписанием автобусов. Нет ничего, где можно было бы укрыться от снега, да и место остановочного комплекса превратилось в большой сугроб.

— Это квест такой в Ярославле: найди остановку общественного транспорта, — написала Юлия Прохорова.

Следом за Иваном и другие ярославцы начали выкладывать снимки с подписью «Где остановка?». Появился снимок с остановки «Красный маяк», причем, если в сторону Брагино остановки совсем нет, то на противоположной стороне от нее остались только стенки без крыши. Пожаловались и на снесенный остановочный комплекс на Среднем поселке, на Мостотряде, а на улице Закгейма, как сообщают ярославцы, пропала и остановка, и знак.

Без остановок осталась Октябрьская площадь

Остановки в Ярославле меняют по решению мэра. Вот только старые павильоны сняли и увезли, а несколько десятков новых так и не поставили до зимы. Сроки установки несколько раз переносили.

В мэрии уверяют, что новые остановки поставят в феврале.