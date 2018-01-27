Неспящие в зоопарке: фоторепортаж о том, как зимуют звери

Гораздо привычнее верблюд смотрится на фоне песков пустыни, чем на фоне снега

Мы побывали в Ярославском зоопарке и посмотрели, как зимуют звери, которые в холод не впадают в спячку.

Посетителей зимой гораздо меньше, чем летом, поэтому каждый появившийся рядом с вольером человек вызывает у животных интерес.

Каждый зверь занят своим делом: кто-то лакомится привезенными елками, кто-то лениво отдыхает.

Стерх греет лапку

Стерх греет лапку

Полярные совы

Полярные совы пытались спрятаться от фотографа, слившись со снегом, но у них не получилось.

Канадский волк

Канадский волк спокойно лежит на снегу. Для него такой климат вполне привычен.

Винторогий козел

Любовь согревает. Винторогий козел в гареме козочек.

Лама

Лама Санчо и зимой, и летом ревностно охраняет свои владения от любопытных посетителей.

Белая львица

Из теплого домика белая львица Лава следит за порядком в вольере.

Животные лакомятся ёлками

Новогодние ёлки ярославцев очень пригодились зоопарку. Из них для животных делают подстилки, а некоторые звери не прочь и полакомиться веточками.

Альпаки

Взъерошенные ветром альпаки делят кормушку с овцами.

Гепард

Очень необычно смотрится гепард в снегу. Но зверю теперь не до скуки — у него недавно появился снежный двойник.

Красный волк

Животные зоопарка привыкли к частым гостям — воронам и сорокам, которые прилетают в вольеры, чтобы поесть. Красный волк не обращает внимания на птиц, ищущих в снегу пропитание.