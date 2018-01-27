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Неспящие в зоопарке: фоторепортаж о том, как зимуют звери
27 января 2018
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Мы побывали в Ярославском зоопарке и посмотрели, как зимуют звери, которые в холод не впадают в спячку.
Посетителей зимой гораздо меньше, чем летом, поэтому каждый появившийся рядом с вольером человек вызывает у животных интерес.
Каждый зверь занят своим делом: кто-то лакомится привезенными елками, кто-то лениво отдыхает.
Стерх греет лапку
Полярные совы пытались спрятаться от фотографа, слившись со снегом, но у них не получилось.
Канадский волк спокойно лежит на снегу. Для него такой климат вполне привычен.
Любовь согревает. Винторогий козел в гареме козочек.
Лама Санчо и зимой, и летом ревностно охраняет свои владения от любопытных посетителей.
Из теплого домика белая львица Лава следит за порядком в вольере.
Новогодние ёлки ярославцев очень пригодились зоопарку. Из них для животных делают подстилки, а некоторые звери не прочь и полакомиться веточками.
Взъерошенные ветром альпаки делят кормушку с овцами.
Очень необычно смотрится гепард в снегу. Но зверю теперь не до скуки — у него недавно появился снежный двойник.
Животные зоопарка привыкли к частым гостям — воронам и сорокам, которые прилетают в вольеры, чтобы поесть. Красный волк не обращает внимания на птиц, ищущих в снегу пропитание.
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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