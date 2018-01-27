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Ярославец устроил стрельбу в жилом доме: эвакуировали соседей
27 января 2018
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Вчера в 21:30 в полицию Фрунзенского района позвонили жители одного из домов на улице Калинина. Они рассказали, что их сосед выстрелил из ружья в ящик для хранения овощей в подъезде.
Полицейские тут же выехали на вызов. Как только они вошли в подъезд, 34-летний мужчина заперся в своей квартире на двенадцатом этаже и отказывался открывать дверь. На подкрепление к полиции приехали ОМОновцы. Чтобы обезопасить людей, из пяти соседних квартир эвакуировали всех жильцов.
Когда сотрудники ОМОН начали вскрывать входную дверь, мужчина решил добровольно сдаться и отпер замок.
— Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого обрез охотничьего ружья и 23 патрона. Установлено, что мужчина не имел разрешения на хранение огнестрельного оружия, — сообщили в пресс-службе УМВД.
Полиции мужчина рассказал, что купил ружье и сам сделал обрез. Выстрелил в ящик он после ссоры с соседями, чтобы утихомирить их.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и хранение огнестрельного оружия». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».
Чтобы задержать мужчину, пришлось вызывать ОМОН
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