В Ярославской области сгорел склад покрышек

Покрышки сгорели на площади 100 квадратных метров

Громкий хлопок и громадный столб дыма напугали сегодня ранним утром жителей Тутаева.

— Проезжали мимо заправки, в 5:15 в районе автосервиса что-то взорвалось, — рассказал очевидец Леонид Копейкин. — Пламя было с пятиэтажный дом.

Оказалось, что это загорелся склад покрышек. Открытая площадка с отходами резины находится в Тутаевском районе в поселке Фоминское на улице Нагорная.

На вызов выехали три пожарные машины и 10 спасателей. За три часа им удалось полностью потушить огонь.

— В результате пожара уничтожены отходы резины на площади сто квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — В результате пожара никто не пострадал.

В причинах пожара разбираются специалисты.