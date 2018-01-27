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В Ярославской области сгорел склад покрышек
27 января 2018
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Громкий хлопок и громадный столб дыма напугали сегодня ранним утром жителей Тутаева.
— Проезжали мимо заправки, в 5:15 в районе автосервиса что-то взорвалось, — рассказал очевидец Леонид Копейкин. — Пламя было с пятиэтажный дом.
Оказалось, что это загорелся склад покрышек. Открытая площадка с отходами резины находится в Тутаевском районе в поселке Фоминское на улице Нагорная.
На вызов выехали три пожарные машины и 10 спасателей. За три часа им удалось полностью потушить огонь.
— В результате пожара уничтожены отходы резины на площади сто квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — В результате пожара никто не пострадал.
В причинах пожара разбираются специалисты.
Фото: МЧС
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