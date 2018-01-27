Из-за аварии на ярославском заводе остановили Рыбинскую ГЭС

Уровень воды в Волге в выходные понизится, а в начале недели она снова может выйти из берегов

На 27 и 28 января работу Рыбинской ГЭС полностью остановили.

В Росводресурсы с просьбой обратилось предприятие «Пролетарская свобода», где возникла аварийная ситуация с электроснабжением.

— Для проведения ремонтных работ в месте прокладки поврежденного электрического кабеля необходимо снизить уровень воды в черте г. Ярославля, что возможно только при полной остановке Рыбинской ГЭС, — рассказали в пресс-службе «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Из-за остановки ГЭС уровень воды в Волге сильно понизится, это приведет к тому, что на берегах образуются ледяные наросты. В понедельник работу возобновят и уровень воды в Рыбинске и в населенных пунктах ниже по течению Волги резко поднимется.

Жителей Ярославской области просят не выходить на лед.