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Из-за аварии на ярославском заводе остановили Рыбинскую ГЭС
27 января 2018
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На 27 и 28 января работу Рыбинской ГЭС полностью остановили.
В Росводресурсы с просьбой обратилось предприятие «Пролетарская свобода», где возникла аварийная ситуация с электроснабжением.
— Для проведения ремонтных работ в месте прокладки поврежденного электрического кабеля необходимо снизить уровень воды в черте г. Ярославля, что возможно только при полной остановке Рыбинской ГЭС, — рассказали в пресс-службе «Каскад Верхневолжских ГЭС».
Из-за остановки ГЭС уровень воды в Волге сильно понизится, это приведет к тому, что на берегах образуются ледяные наросты. В понедельник работу возобновят и уровень воды в Рыбинске и в населенных пунктах ниже по течению Волги резко поднимется.
Жителей Ярославской области просят не выходить на лед.
Фото: Александра Савельева
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