Военные следователи разбираются в гибели офицера

В гибели офицера разбираются военные следователи

Следственный комитет Российской Федерации по Ярославскому гарнизону проводит проверку гибели офицера военного училища противовоздушной обороны.

— Предварительно установлено, что 24 января 2018 года военнослужащий заступил в суточный наряд по учебному корпусу. Утром следующего дня его тело было обнаружено без признаков жизни. Прибывший медицинский работник констатировал смерть. В ходе осмотра места происшествия обнаружена предсмертная записка, из которой следует, что случившееся не связано с прохождением военной службы, — рассказали в главном военном следственном управлении.

Трагедия произошла 24 января. Тело 30-летнего офицера, работавшего в военном училище лаборантом и преподавателем, в одной из аудиторий нашли коллеги. Подруга капитана рассказала, что он был очень веселым.