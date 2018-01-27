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Военные следователи разбираются в гибели офицера
27 января 2018
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Следственный комитет Российской Федерации по Ярославскому гарнизону проводит проверку гибели офицера военного училища противовоздушной обороны.
— Предварительно установлено, что 24 января 2018 года военнослужащий заступил в суточный наряд по учебному корпусу. Утром следующего дня его тело было обнаружено без признаков жизни. Прибывший медицинский работник констатировал смерть. В ходе осмотра места происшествия обнаружена предсмертная записка, из которой следует, что случившееся не связано с прохождением военной службы, — рассказали в главном военном следственном управлении.
Трагедия произошла 24 января. Тело 30-летнего офицера, работавшего в военном училище лаборантом и преподавателем, в одной из аудиторий нашли коллеги. Подруга капитана рассказала, что он был очень веселым.
Фото: Александра Савельева
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