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В Ярославле из-за массажа ног пенсионерка лишилась двадцати тысяч
27 января 2018
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В полицию Ленинского района обратилась 86-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что неизвестная женщина украла у нее 20 тысяч рублей.
К пенсионерке на улице подошла прохожая, разговорившись, бабушка пожаловалась на плохое самочувствие. Новая знакомая предложила сделать массаж и через несколько дней пришла в гости. Как и обещала, женщина сделала пенсионерке массаж ног, но вот после ухода гостьи бабушка обнаружила, что из квартиры пропали деньги.
— Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража», — рассказали в пресс-службе УМВД.
Женщину объявили в розыск. На вид ей около 75 лет, рост примерно 150 сантиметров, плотное телосложение, волосы темные, кожа смуглая.
Еще одна пенсионерка в Дзержинском районе Ярославля после такого массажа не досчиталась у себя двухсот тысяч.
Фото: Александра Савельева
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