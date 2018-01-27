В Ярославле из-за массажа ног пенсионерка лишилась двадцати тысяч

Пенсионерка познакомилась с женщиной на улице

В полицию Ленинского района обратилась 86-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что неизвестная женщина украла у нее 20 тысяч рублей.

К пенсионерке на улице подошла прохожая, разговорившись, бабушка пожаловалась на плохое самочувствие. Новая знакомая предложила сделать массаж и через несколько дней пришла в гости. Как и обещала, женщина сделала пенсионерке массаж ног, но вот после ухода гостьи бабушка обнаружила, что из квартиры пропали деньги.

— Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Женщину объявили в розыск. На вид ей около 75 лет, рост примерно 150 сантиметров, плотное телосложение, волосы темные, кожа смуглая.

Еще одна пенсионерка в Дзержинском районе Ярославля после такого массажа не досчиталась у себя двухсот тысяч.