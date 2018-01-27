Ярославские таможенники уничтожили больше полтонны польских яблок

Продукты раздавили на полигоне

Ярославские таможенники вместе со специалистами Россельхознадзора провели рейд на оптово-розничных базах в Рыбинске.

Во время проверки обнаружили 575 килограммов яблок и 75 килограммов пекинской капусты, которые привезли из Польши.

На продуктовых базах в Рыбинске нашли продукты из Польши

Всю запрещенную продукцию изъяли и уничтожили на полигоне «Скоково», яблоки и пекинскую капусту раздавили гусеницами трактора.

— За прошлый год ярославские таможенники вместе с Россельхознадзором по Ярославской и Костромской областям изъяли и уничтожили больше 4,5 тонны санкционной продукции, ввезенной на территорию России, — рассказали в пресс-службе таможни.

Недавно специалисты Россельхознадзора сожгли отравленные цветы и помидоры.