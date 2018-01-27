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Ярославские таможенники уничтожили больше полтонны польских яблок
27 января 2018
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Ярославские таможенники вместе со специалистами Россельхознадзора провели рейд на оптово-розничных базах в Рыбинске.
Во время проверки обнаружили 575 килограммов яблок и 75 килограммов пекинской капусты, которые привезли из Польши.
Всю запрещенную продукцию изъяли и уничтожили на полигоне «Скоково», яблоки и пекинскую капусту раздавили гусеницами трактора.
— За прошлый год ярославские таможенники вместе с Россельхознадзором по Ярославской и Костромской областям изъяли и уничтожили больше 4,5 тонны санкционной продукции, ввезенной на территорию России, — рассказали в пресс-службе таможни.
Недавно специалисты Россельхознадзора сожгли отравленные цветы и помидоры.
Фото: Ярославская таможня
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