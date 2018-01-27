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Город

Эй вы там, наверху! Откуда на крыше в центре Ярославля взялся пионер

27 января 2018
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Ярославль, чердаки, крыша, пионер

Когда вы в последний раз рассматривали свой город? Ладно, не отвечайте. Мы же всё понимаем. Все мы несёмся на работу и домой, уткнувшись в телефон или глядя под ноги. 

Но однажды мы подняли голову. 

И на крыше здания по соседству с редакцией (ходили мимо него тысячу раз!) вдруг заметили белого пионера с горном в руке. Откуда он там? Что это? Задумались да и пошли проверить. И подумали — ведь так много интересного там, куда мы обычно не смотрим — на крышах и мансардах Ярославля. Надо всё изучить. И сегодняшним материалом мы открываем новую рубрику — «Эй вы там, наверху!». Давайте посмотрим, какой жизнью живут ярославские чердаки. 

Пионер на крыше 

Мы поднялись на чердак этого здания с пионером. И попали… в мультик. Вдоль стен стоят в человеческий рост пираты, животные и герои известных и не очень мультфильмов. 

Оказалось, здесь находится мастерская компании, которая делает на заказ фигуры из стеклопластика. Пионер, которого выставили на крыше — копия фигуры, изготовленной для Кирова. 

— Оставили себе копию и поставили на террасе как рекламу того, чем занимаемся, — рассказала руководитель направления Екатерина Волынец. 

В одном зале здесь замешивают серую массу для лепки фигур, в другом несколько девушек раскрашивают уже готовые. А в третьем всё заставлено садовыми фигурами, под потолком висит кот-авиатор художника Васи Ложкина. Нам открывают еще одну дверь, и мы выходим на трассу на крыше. 

Могла стоять зеленая корова 

Вот он — пионер, и не один. Рядом в снегу сидит Ждун, а в беседке устроились фиолетовая собака, которых не видно с улицы. Рядом с пионером должна была поселиться еще и зелёная корова. 

— Мы думали поставить её, чтобы она заметнее была, но так получилось, что летом всех коров у нас разобрали, — говорят в студии.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Елена Вахрушева
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