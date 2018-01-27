За ночь в Ярославской области сгорели три частных дома

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Вечером в пятницу загорелся дом в Первомайском районе, в деревне Кривцово. Сообщение об этом поступило в дежурную часть МЧС в 18:25.
На место выехали 2 пожарные машины и 4 спасателя. В 21:10 пожарные объявили о полной ликвидации возгорания. Огонь уничтожил дом площадью 70 квадратных метров. Почти в час ночи поступило сообщение о том, что горит дом в Ярославле на улице Новая Деревня, 23. Час потребовался спасателям, чтобы полностью потушить огонь. В результате пожара сгорело 16 квадратных метров дома.
В 1:16 загорелся дом в Рыбинске на улице Юности, 28. В 1:25 8 пожарных и 2 машины локализовали огонь, а в 0:08 объявили о полной ликвидации пожара. Сгорела кровля дома на площади 150 квадратных метров.
К счастью, обошлось без пострадавших.
— В результате возгораний травмированных нет, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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