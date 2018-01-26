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Мэр угробит бизнес: ярославцы не хотят, чтобы выгоняли маршрутчиков
26 января 2018
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Ярославцы не хотят, чтобы выгоняли маршрутчиков. Это показал опрос, проведённый 76.ru. Большинство — 47,4% — посчитали, что это только угробит бизнес. Вместо нормальных автобусов ярославцам подсунут старые драндулеты.
33% опрошенных посчитали, что маршрутчиков надо гнать вон, ибо они совсем обнаглели.
19,6% (видимо, это автолюбители) сказали, что им всё равно.
Всего в опросе приняли участие 615 человек.
Владимир Слепцов заявил, что будет выгонять частных перевозчиков с маршрутов за любые провинности.
— Часто жалуются на частных перевозчиков за неаккуратное вождение, резкие манёвры, посадку и высадку пассажиров в неразрешённых местах, — сказал мэр Владимир Слепцов. — Мы сейчас должны усилить рейды по нарушению ПДД. У нас в договоре прописано, что остановки в неустановленных местах запрещены. Почему у нас до сих пор работают такие маршрутчики на территории города?
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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