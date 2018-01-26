Мэр угробит бизнес: ярославцы не хотят, чтобы выгоняли маршрутчиков

Маршрутчиков будут выгонять за нарушение ПДД

Ярославцы не хотят, чтобы выгоняли маршрутчиков. Это показал опрос, проведённый 76.ru. Большинство — 47,4% — посчитали, что это только угробит бизнес. Вместо нормальных автобусов ярославцам подсунут старые драндулеты.

33% опрошенных посчитали, что маршрутчиков надо гнать вон, ибо они совсем обнаглели.

19,6% (видимо, это автолюбители) сказали, что им всё равно.

Всего в опросе приняли участие 615 человек.

Владимир Слепцов заявил, что будет выгонять частных перевозчиков с маршрутов за любые провинности.

— Часто жалуются на частных перевозчиков за неаккуратное вождение, резкие манёвры, посадку и высадку пассажиров в неразрешённых местах, — сказал мэр Владимир Слепцов. — Мы сейчас должны усилить рейды по нарушению ПДД. У нас в договоре прописано, что остановки в неустановленных местах запрещены. Почему у нас до сих пор работают такие маршрутчики на территории города?