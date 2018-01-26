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Город

Житель республики Коми залез в квартиру ярославцев, пока они спали

26 января 2018
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деньги, квартира, Ярославль, республика Коми

31-летний житель республики Коми залез в квартиру ярославцев, пока они спали, чтобы их обокрасть. У мужчины были проблемы с деньгами. И он не придумал лучшего способа, чем достать их преступным путём.

В октябре 2017 года ночью он зашёл в один из домов в Дзержинском районе г. Ярославля. Поднявшись на 11-й этаж, он незаконно проник через незапертую дверь в одну из квартир. Несмотря на то, что в квартире спали жильцы, он отсоединил телевизор от сети, положил в карманы одежды тонометр, прибор для диагностики автомобилей, ключи от квартиры. Однако уйти со всем добром ему не удалось. Жильцы проснулись и задержали его.

— При назначении наказания суд учел, что он ранее неоднократно судим, в том числе за корыстные преступления и связанные с незаконным оборотом наркотических средств в Санкт-Петербурге, преступление совершил в период испытательного срока. В содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления, имеет на иждивении малолетнюю дочь. Обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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